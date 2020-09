Ladekabel (Symbolbild)

Quelle: Silas Stein/dpa

Das Europaparlament verlangt einheitliche Ladetechnik für Handys und andere mobile Elektrogeräte in der EU. Bis Ende Juli soll die EU-Kommission dazu verschärfte Vorschriften für Hersteller ausarbeiten. Ziel ist unter anderem, Elektroschrott zu verringern. Die Abgeordneten stimmten mit überwältigender Mehrheit zu.



Bei den Vorschlägen geht es im Kern um einheitliche Ladebuchsen in Geräten wie Smartphones oder Tablet-Computern - aber letztlich auch an Pads zum drahtlosen Aufladen der Batterien.