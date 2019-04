Verleger Götz Kubitschek. Archivbild

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Der frühere AfD-Vorsitzende Bernd Lucke hält den rechten Verleger Götz Kubitschek für den wichtigsten Strippenzieher des Rechtsaußen-Flügels seiner einstigen Partei. Er selbst habe "erst spät gemerkt", wie groß Kubitscheks Einfluss sei, räumte er ein.



Er erklärte, erst der starke innerparteiliche Protest gegen die Entscheidung, Kubitschek und Ehefrau nicht in die AfD aufzunehmen, habe ihm vor Augen geführt, "was für Netzwerke er schon in der Partei hatte - nicht nur im Osten".