Tim Engartner: Die Schule ist ein Erfahrungs-, Schutz- und Sozialisationsraum, in dem Kinder und Jugendliche sich ganzheitlich bilden können sollen. Einzelne Unternehmen, Verbände und Initiativen versuchen jedoch, die Köpfe der Kinder zu erobern. Das Kernproblem dieser Öffnung von Schule gegenüber privatwirtschaftlichen Interessen liegt in dessen chronischer Unterfinanzierung, die sich in baufälligen Schulgebäuden und hohem Unterrichtsausfall ebenso niederschlägt wie in einem Mangel an professionell ausgebildeten Lehrkräften. Und eine kohärente Praxis der kritischen Wachsamkeit, beispielsweise durch eine bundesweite Prüfstelle für kostenlose Unterrichtsmaterialien, liegt leider in weiter Ferne.