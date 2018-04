Manfred Prasser war am Bau des Palastes der Republik beteiligt Quelle: Röwekamp Christian/dpa-Zentralbild/dpa

Der Architekt Manfred Prasser ist tot. Er starb bereits am Dienstag, wie sein Sohn sagte. Prasser wurde 85 Jahre alt. Er galt als einer der wichtigsten und einflussreichsten Architekten der DDR. So war er beim Bau des Palastes der Republik für den großen Saal im Innern verantwortlich.



Auch am Neubau des Friedrichstadtpalastes, am Bau des Grand Hotels an der Friedrichstraße oder rund um den Gendarmenmarkt hinterließ er seine Handschrift. Für seine Projekte erhielt Prasser mehrere Preise.