Barbara Hendricks und Valérie Vauzanges haben geheiratet Quelle: Bernd Von Jutrczenka/dpa

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat ihrer Lebenspartnerin Valerie Vauzanges das Ja-Wort gegeben. "Wir haben am Montag in Kleve geheiratet", sagte die 65-jährige Politikerin der "Rheinischen Post". Hendricks hatte Vauzanges kurz nach dem Bundestagsbeschluss zur Ehe für alle öffentlich einen Heiratsantrag gemacht.



Die Ministerin hatte sich Ende 2013 beiläufig in einem Interview geoutet und gesagt, dass sie mit ihrer Lebenspartnerin Silvester feiern werde.