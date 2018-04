Die Zeit drängt im Stahlstreit zwischen den USA und der EU. Quelle: Henrik Josef Boerger/dpa

Im Stahlstreit zwischen Europäern und den USA versucht die EU, eine Einigung herbeizuführen. Nach einem Gespräch mit US-Handelsminister Wilbur Ross kommt Handelskommissarin Cecilia Malmström mit dem Handelsbeauftragten von Präsident Donald Trump, Robert Lighthizer, zusammen.



Malmström will für die 28 EU-Länder eine komplette Ausnahmeregelung von den am Freitag in Kraft tretenden Einführzöllen auf Stahl und Aluminium. Bisher sind nur Kanada und Mexiko definitiv vorübergehend befreit.