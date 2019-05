CDU-Bundestagsabgeordneter Marian Wendt. Archivbild

Quelle: Sven Braun/dpa

Ähnlich wie in der politischen Debatte wird auch der Ton in den Eingaben an den Bundestag immer rauer. Diese Erfahrung hat der Petitionsausschuss des Parlaments gemacht. Hass und Hetze finden auch Eingang in die Petitionen, sagte der Vorsitzende Marian Wendt (CDU).



2018 erreichten rund 13 200 neue Eingaben das Parlament. In etwa zwei Dritteln der Fälle geht es laut Wendt um Anliegen einzelner Bürger, etwa Probleme mit der Rente oder dem Jobcenter. Häufig könne der Ausschuss helfen.