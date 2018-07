Rettungskräfte sind auf dem Weg zur Höhle in Thailand. Quelle: Sakchai Lalit/AP/dpa

Im Höhlendrama von Thailand hat der Tauchereinsatz zur Rettung der letzten vier eingeschlossenen Jungen und ihres Trainers begonnen. Als Ziel nannte Provinzgouverneur Narongsak Osottanakorn, bis zum Abend alle fünf herauszuholen. Bislang gelang es Spezialtauchern, acht Spieler des Fußballteams aus der überfluteten Höhle im Norden des Landes zu retten.



Die Rettungsaktion ist auch ein Kampf gegen die Zeit. Am Dienstag regnete es in der Region wieder heftig. In Südostasien ist Monsun-Saison.