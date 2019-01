Am stärksten betroffen durch Straßensperrungen ist der Bezirk Liezen in der Steiermark. In mehreren Gemeinden im Sölktal sind an die 600 Personen eingeschlossen - Einheimische wie Urlauber. Und der Verkehr auf der wichtigen Ennstalstrassse B320 muss umgeleitet werden - vor ein paar Jahren hatte eine Lawine im Bereich des Grimmings die Straße schon einmal verschüttet, damals war es Glück, dass keiner zu Schaden kam. Das Glück will man nun nicht noch einmal strapazieren.