Die Ausgaben für die Verwaltung in Jobcentern sind umstritten. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Bei den Jobcentern werden immer größere Millionensummen von der Eingliederung Arbeitsloser hin zur Verwaltung verschoben. Für 2018 drohe diese Umschichtungssumme "auf eine Milliarde Euro anzuwachsen", heißt es in einem Brief von Peter Clever vom Arbeitgeberverband BDA und Annelie Buntenbach vom DGB-Bundesvorstand.



Eingliederung in den Arbeitsmarkt geschieht etwa durch Fort- und Ausbildung und Trainingskurse. Aus dem Verwaltungsbudget werden Vermittler und auch Leistungsabteilungen bezahlt.