Rauch steigt über Duma auf. Archivbild Quelle: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa

Russland will Einheiten seiner Militärpolizei in die syrische Stadt Duma in Ost-Ghuta verlegen. Sie sollen ab Donnerstag für Sicherheit sorgen und die Rechtsordnung wieder herstellen, sagte Viktor Posnichir vom Generalstab der russischen Streitkräfte.



Nach einem mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz hatten sich die Rebellen aus der Region zurückgezogen. Die Evakuierung der Stadt war unter Beteiligung Russlands ausgehandelt worden. Der Abzug aus Duma hatte bereits am Sonntagabend begonnen.