Der Entwurf für das in Berlin geplante Einheitsdenkmal.

Quelle: Milla&Partner/dpa

Das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin wird aller Voraussicht nach nicht zum Jahrestag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2020 fertig sein. Durch den Bau der U-Bahnlinie 5 Unter den Linden sei es "eher nicht wahrscheinlich", dass der Termin eingehalten werden könne, sagte der Sprecher von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), Hagen Philipp Wolf.



Ursprünglich sollte die "Einheitswippe" im November 2019 eröffnet werden. Der Termin scheiterte an Finanzierungsfragen.