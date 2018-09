Computergrafik der Einheitswippe. Quelle: Milla & Partner/dpa

Der von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) gewünschte baldige Baubeginn für das Einheitsdenkmal vor dem Berliner Stadtschloss wird durch ein neues Gutachten wieder in Frage gestellt. Das Landesdenkmalamt hat Bedenken, wie Berliner Zeitungen berichten. Die Denkmalschützer befürchten Schäden am historischen Sockel. Außerdem sollen dort alte Mosaike hin.



Um das Denkmal wird seit 20 Jahren gestritten. Die Wippe soll an die friedliche Wende in der DDR und die Einheit erinnern.