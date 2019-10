Zur Eröffnung betonte Günther, er freue sich auf ein buntes und fröhliches Fest in maritimer Atmosphäre direkt am Meer, das nicht nur historisches Gedenken sein solle, sondern auch einen Blick in die Zukunft wage. "Wir zeigen die gesamte Bandbreite, die unser Land zu bieten hat", so Günther. Kräftiges Rudern gehört für ihn offenbar auch dazu: Direkt nach den eröffnenden Worten kletterte er in das Drachenboot der Staatskanzlei und machte mit beim 250-Meter-Rennen auf der Kieler Förde. Mit knappem Vorsprung kam sein Boot als Sieger durchs Ziel, OB Kämpfer erreichte mit seiner Crew Platz drei.