Seht her, so arbeiten wir: Einige Polizeidienststellen in den USA erregen mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit die Gemüter. Weil sie Verdächtige und ihre mutmaßlichen Delikte auf Facebook präsentieren. Die Polizei findet das weitestgehend in Ordnung, die Betroffenen sind - wie einige Bürger auch - empört.