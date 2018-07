Am Rande des Innenministertreffens führte Seehofer zwei Gespräche mit Italiens Innenminister Matteo Salvini, der gleichzeitig auch Parteichef der fremdenfeindlichen Lega ist. Als Ergebnis der am Mittwochabend zu zweit und am Donnerstag zu dritt zusammen mit Kickl geführten Gespräche kündigte Seehofer an, bis Ende Juli, spätestens Anfang August mit Italien, aber auch Österreich und Griechenland Abkommen zur beschleunigten Rücknahme von Flüchtlingen zu schließen. Dazu sollen vorbereitende Treffen am 19. Juli in Wien stattfinden.