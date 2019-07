Anti-Regierungsdemonstranten in Venezuela. Archivbild

Nach mehrtägigen Verhandlungen über eine Beilegung des seit Monaten andauernden Konflikts in Venezuela wollen die Regierung und die Opposition im Gespräch bleiben. Die beiden Seiten einigten sich in Barbados darauf, eine ständige Arbeitsgruppe einzurichten, teilte das norwegische Außenministerium mit.



Die Verhandlungsrunde war von Oslo eingefädelt worden. Sie erkenne "die Bemühungen und den Geist der Kooperation" an, sagte Norwegens Außenministerin Ine Eriksen Soreide.