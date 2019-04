Großbritannien will die EU verlassen.

Großbritannien bekommt für den Brexit Zeit bis zum 31. Oktober, kann aber auch schon früher geregelt aus der Europäischen Union austreten. Auf diesen Kompromiss einigten sich die 27 bleibenden EU-Staaten und die britische Premierministerin Theresa May, wie EU-Ratschef Donald Tusk twitterte.



Damit ist der für Freitag befürchtete Chaos-Brexit gestoppt. Doch steht May noch immer vor der Riesenaufgabe, im Parlament in London eine Lösung und eine Mehrheit für ihren Brexit-Deal zu finden.