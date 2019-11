Wie der jetzt gefundene Kompromiss der Koalitionsspitze in der CDU und vor allem der Unionsfraktion ankommt, werden die nächsten Tage zeigen. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus, der sich zeitweise fast an die Spitze der Kritiker gestellt hat, "steht auch hinter dieser Lösung", sagt Kramp-Karrenbauer. Sie werde den Kompromiss an diesem Montag zusammen mit Brinkhaus in den CDU-Gremien vertreten und dann am Dienstag gemeinsam in der Fraktion.



Es seien noch Fragen offen, sagte CDU-Vize Thomas Strobl in der ZDF-Sendung "berlin direkt". Bei der Rente gehe es "um sehr viel Geld", und der Kompromiss "erscheint mir noch nicht hinreichend seriös gegenfinanziert zu sein", so Strobl.