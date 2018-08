Treffen der Großen Koalition zum Rentenpaket. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die Große Koalition hat sich auf Eckpunkte in der Rentenpolitik geeinigt. Am Vormittag soll das Bundeskabinett die doppelte Haltelinie beschließen, die bis 2025 ein Rentenniveau von 48 Prozent und einen maximalen Beitrag zu Rentenversicherung von 20 Prozent garantiert. Die von der SPD geforderte Garantie bis 2040 bleibt aus.



Außerdem verständigten sich die Spitzen der Koalition in der Nacht darauf, den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung zum Jahreswechsel um 0,5 Prozentpunkte zu senken.