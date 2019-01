Größere gesellschaftliche Reichweite erlangte die aktuelle Welle der Debatte um Schwangerschaftsabbrüche Ende 2017, als die Ärztin Kristina Hänel zu 6.000 Euro Geldstrafe verurteilt wurde. Der Grund: Auf ihrer offiziellen Website informierte sie über medizinische Möglichkeiten der Abtreibung. Hänel sowie Tausende Frauen machten den Fall zum Politikum. Über 150.000 Menschen unterschrieben eine Petition gegen den Paragraphen; Frauenverbände, Juristenverbände und der Verband der Gynäkologinnen und Gynäkologen schlossen sich an.



Das Recht auf Informationsfreiheit in Form von medizinischer Beratung sowie auf Selbstbestimmung der Frau wurde öffentlich eingefordert und die Rückständigkeit des Paragraphen angeprangert. Im Zentrum der Proteste stand auch die Kritik, dass es sich bei dem Gesetzestext nicht um ein Werbeverbot, sondern um ein Informationsverbot handele. Schließlich schaffte es die sogenannte "Pro-Choice" Debatte auch in den Bundestag.