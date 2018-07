CDU und CSU einigen sich auch Transitzentren im Asylstreit. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Kanzlerin Merkel (CDU) und CSU-Chef Seehofer haben ihren erbitterten Asylstreit beigelegt und ein Auseinanderbrechen der Union vorerst abgewendet. Die Abmachung sei eine "klare, für die Zukunft sehr, sehr haltbare Übereinkunft".



CDU und CSU wollen nun Transitzentren für in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Aus diesen Zentren sollen Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden, heißt es in der Vereinbarung.