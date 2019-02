Bis Ostern muss ein Knopf dran sein. Winfried Kretschmann

An dem Willen, eine Einigung zu finden, scheint es jedenfalls nicht zu mangeln. Fragt sich nur, wann. "Bis Ostern muss ein Knopf dran sein. So viel ist klar", sagte am Dienstag Ministerpräsident Kretschmann. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte heute, sie sei "zuversichtlich", dass man nächste Woche noch einen Schritt weiterkomme und dass es dann mit dem Digitalpakt losgehen könne. Ihr sei aber wichtig, "dass 100 Prozent des Geldes in den Schulen ankommt".