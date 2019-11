Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Bundestag.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr steht. Er sieht bei einem erneuten Verzicht auf neue Schulden Ausgaben von rund 362 Milliarden Euro vor - fast sechs Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. Das ergaben die abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses am frühen Morgen in Berlin.



Aufgestockt wurden unter anderem die Ausgaben für Arbeit und Soziales. Finanziert werden auch die ersten Projekte der Bundesregierung für mehr Klimaschutz, darunter die Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets.