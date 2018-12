Die EU und Italien legen den Schulden-Streit bei. Archivbild.

Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Das drohende Strafverfahren gegen Italien wegen überhöhter Neuverschuldung ist vorerst abgewendet. Rom habe ausreichende Zugeständnisse gemacht, um dies für 2019 zu vermeiden, sagte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis. Italien müsse die Pläne nun aber auch umsetzen.



Die italienische Regierung will nicht so viele neue Schulden machen wie zunächst geplant. Trotzdem hält sie an ihren Wahlversprechen fest und will unter anderem eine Grundsicherung einführen und die Rente reformieren.