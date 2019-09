Verteilzentrum der chinesischen Post. Archivbild

Quelle: Cao Zhengping/XinHua/dpa

Der Weltpostverein hat den Weg für schnelle Gebührenerhöhungen freigemacht und damit einen drohenden Austritt der USA sowie mögliches Chaos im Versand von Warensendungen abgewendet.



Die 192 Mitglieder der Organisation einigten sich in Genf einstimmig auf einen Kompromiss. Länder, in denen besonders viele solcher Sendungen ankommen - wie die USA - können ihre Gebühren demnach ab 1. Juli 2020 selbst festlegen. Hintergrund ist ein Streit um sehr niedrige Postgebühren für chinesische Warensendungen in westliche Länder.