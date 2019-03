Bundeskanzlerin Angela Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel.

Quelle: Thierry Roge/BELGA/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Einigung beim EU-Gipfel zur Brexit-Verschiebung begrüßt. Man habe die britische Premierministerin Theresa May in ihrem Anliegen unterstützen wollen, das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen noch einmal im Parlament in London zur Debatte zu stellen, sagte Merkel.



Mit dem Angebot habe man das ihrer Meinung nach zum Ausdruck gebracht. "Insofern würde ich sagen, es war ein sehr intensiver, aber auch sehr erfolgreicher Abend", sagte die Kanzlerin.