Außenminister Heiko Maas (SPD). Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Deutschland und Saudi-Arabien haben ihre diplomatische Krise beigelegt. Außenminister Heiko Maas (SPD) und sein saudischer Amtskollege Adel al-Dschubair verständigten sich am Rande der UN-Vollversammlung in New York.



Sie einigten sich darauf, dass der im November 2017 abgezogene saudische Botschafter nach Deutschland zurückkehrt. Der Botschafter war abgezogen worden, nachdem der damalige Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) Saudi-Arabien "Abenteurertum" im Nahen Osten vorgeworfen hatte.