"Die Differenz, die jetzt noch existiert, die ist so gering, dass wir sagen können: Die Restrukturierung von Opel ist abgeschlossen", sagte Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug. Die Hauptaufgabe aber liegt noch vor den Opelanern in Deutschland: Opel nach 20 Jahren wieder in die Gewinnzone zu fahren und den Anschluss an die Konkurrenz zu schaffen. Denn die ist mittlerweile enteilt - seien es die Mittelklassewagenbauer hierzulande oder die Konkurrenz aus Asien. Opel verliert Marktanteile und die Marke hat in den vergangenen Jahren stark gelitten. Abhilfe soll das Zukunftsprogramm "Pace" bringen, was so viel heißt wie Tempo oder Geschwindigkeit. Das hatten PSA und Opel bereits im November vergangenen Jahres vorgestellt.