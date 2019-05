Runde zwei im Handelsstreit zwischen USA und China. Symbol

Quelle: Feng Li / Pool/GETTY IMAGES/POOL/dpa

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat im Handelsstreit mit den USA wohl Kontakt zu US-Präsident Donald Trump aufgenommen. Er habe einen "wunderschönen Brief" von Xi erhalten, sagte Trump. Eine Einigung sei noch in dieser Woche möglich.



Er werde voraussichtlich mit Xi telefonieren. Der chinesische Präsident habe ihn zur Zusammenarbeit aufgefordert, sagte Trump. Noch am Donnerstag sollte eine neue zweitägige Gesprächsrunde zwischen den Handelsdelegationen beider Länder beginnen.