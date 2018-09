Siemens-Zentrale in München. Archivbild Quelle: Matthias Balk/dpa

Der geplante Stellenabbau in der Kraftwerksparte von Siemens fällt für die Mitarbeiter in Deutschland etwas glimpflicher aus als ursprünglich geplant. In den kommenden zwei Jahren sollen hierzulande rund 2.900 Stellen wegfallen, rund 500 weniger als bislang angekündigt.



Eine entsprechende Einigung hätten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite unterzeichnet, teilte Siemens mit. Die IG Metall bekräftigte zudem, dass der Erhalt aller Standorte der Sparte in Deutschland zugesichert worden sei.