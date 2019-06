«Gorch-Fock» in der Bredo-Werft.

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Im Streit über die Sanierung der "Gorch Fock" haben sich zwei beteiligte Werften und das Verteidigungsministerium grundsätzlich geeinigt. Damit könne der Rumpf des Segelschulschiffs der Bundesmarine an diesem Freitag aus dem Dock der Bredo-Werft in Bremerhaven aufs Wasser kommen. Das bestätigte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin.



Vorausgegangen war ein Rechtsstreit zwischen dem Bund und der Bredo-Werft über offene Rechnungen.