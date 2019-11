Am Montag soll der Koalitionsausschuss bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Grundrente entscheiden, hieß es. Die Vorarbeiten dafür seien geleistet. In der Diskussion seien allerdings noch verschiedene Varianten.



Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt - erst recht keine Summe, mit der ein deutscher Grundrenten-Bezieher rechnen könnte. Die Beratungen hätten deshalb so lange gedauert, weil verschiedene Möglichkeiten gründlich gegeneinander abgewogen worden seien, hieß es von anderer Seite.