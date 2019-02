Paris sieht EU-Kompromiss zu Gaspipeline als Erfolg. Archivbild

Quelle: Stefan Sauer/ZB/dpa

Paris sieht den EU-Kompromiss zur russisch-deutschen Erdgaspipeline als einen diplomatischen Erfolg an. Die Einigung erlaube es, das Vorhaben unter europäische Kontrolle zu stellen, berichteten Elyseekreise in Paris. Berlin, das lange gegen eine europäische Aufsicht gewesen sei, habe sich erheblich bewegt.



Die Einigung sieht vor, über Änderungen an der EU-Gasrichtlinie strengere Auflagen zu erlassen. Zugleich soll aber sichergestellt werden, dass das Projekt dadurch nicht bedroht wird.