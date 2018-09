Unternehmen wie Google und Amazon loten das Potenzial, das im Voice-Shopping stecken könnte, bereits in der Praxis aus. So besitzt der smarte Lautsprecher aus dem Hause Google schon seit Februar 2017 eine Shopping-Funktion. Über den Befehl "Ok Google, bestelle…" können Verbraucher in den USA Produkte ordern – allerdings nur bei Händlern, die wie etwa der Walmart-Konzern am Lieferprogramm "Google Express" teilnehmen.