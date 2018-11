Am Black Friday kommt es öfter zu Streitgkeiten. Symbolbild

Schüsse am Schnäppchentag Black Friday haben in einem US-Einkaufszentrum für Panik gesorgt. Bei einem Streit in der Shopping Mall von Elizabeth (Bundesstaat New Jersey) erlitt ein Mann Schussverletzungen am Handgelenk, erklärte die Polizei.



Den Ermittlern zufolge habe es sich um einen einzelnen Zwischenfall gehandelt. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei ließ das Zentrum vorsorglich evakuieren. Laut Lokalmedien hatten an dem Tag insgesamt 25.000 Kunden die Mall aufgesucht.