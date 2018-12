Einkaufszentrum in Dortmund.

Quelle: Markus Wüllner /dpa

In einem Dortmunder Einkaufszentrum haben Böller-Explosionen Hunderte Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Durch den Knall gerieten zahlreiche Besucher und Kunden in Panik und verließen fluchtartig das Gebäude in der Innenstadt. Das teilte die Polizei mit.



Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Menschen leicht verletzt. Beamte und Rettungskräfte versuchten zu beruhigen. Einige Jugendliche wurden festgesetzt.