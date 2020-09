Bewaffnete Soldaten sichern das Einkaufszentrum in Thailand.

Quelle: Sakchai Lalitkanjanakul/AP/dpa

Ein Soldat hat bei einem Amoklauf in Thailand mindestens 20 Menschen getötet und 31 weitere verletzt. Die Polizei hat das Einkaufszentrum in Nakhon Ratchasima abgesichert, dort hatte der Schütze das Feuer eröffnet. Laut Gesundheitsministerium befinden sich in dem Gebäude keine Leichen mehr. Ob es weitere Opfer gab und ob der Schütze gefunden wurde, ist noch unklar.



Laut Medien begann der Amoklauf auf einem Militärstützpunkt. Dort habe der Soldat auch seinen Vorgesetzten und weitere Militärangehörige getötet.