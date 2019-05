Die privaten Haushalte haben zwischen 1991 und 2016 am Ende des Jahres inzwischen rund 18 Prozent mehr Geld in der Tasche.



Den Spitzenverdienern dieser Gruppe geht es finanziell sogar noch besser: Bei den zehn Prozent der Bevölkerung, die am meisten verdienen, nahm das Einkommen in den Jahren zwischen 1991 und 2016 um satte 35 Prozent zu. Wesentlich schlechter sieht es im unteren Einkommensbereich aus. Bei dem Zehntel der Bevölkerung, das am wenigstens verdient hat, ist das Einkommen sogar um acht Prozent zurückgegangen.