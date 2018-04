Facebook-Daten sollen im US-Wahlkampf genutzt worden sein. Quelle: John Minchillo/AP/dpa

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will in der nächsten Woche die europäischen Vertreter von Facebook in Berlin treffen, um über die Daten-Affäre zu reden. Es gehe um einen "handfesten Skandal".



Der US-Konzern müsse sagen, wie er derartige Vorfälle in Zukunft vermeiden wolle. Barley fordert mehr Transparenz. Es müsse für Nutzer leichter werden zu entscheiden, was sie Facebook erlaubten und was nicht. Andererseits sei klar: Wer den kostenlosen Service nutze, zahle mit seinen Daten.