Trump (l) und Putin in Helsinki. Quelle: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa

Unter dem Druck der Russland-Ermittlungen will US-Präsident Donald Trump nun doch kein zweites Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin im Herbst. Stattdessen sei ein Gipfel 2019 anvisiert, teilte der Nationale Sicherheitsberater, John Bolton, mit.



Trump sei der Meinung, dass die Russland-Ermittlungen vor der Begegnung vorüber seien sollten, so Bolton. Nach dem umstrittenen Gipfel Mitte Juli in Helsinki hatte Trump gesagt, dass er Putin bereits im Herbst empfangen wolle.