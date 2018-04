Die thematische Sortierung der Programmdebatte ist offen. Als Vorschlag gibt es sechs Kapitel, sogenannte Cluster, die den Menschen in den Mittelpunkt verschiedener Fragestellungen platzieren: "Der Mensch und das Leben" oder "Der Mensch und der Mensch", wo es um das Zusammenleben im "Einwanderungsland Deutschland" geht. Doch auch hier viel Bingo: "Vielfalt bedeutet Anstrengung" und "Es braucht ein neues gemeinsames Wir". Auf dem Startkonvent im Berliner Westhafen sollen diese Cluster in Workshops mit Hilfe von Experten beraten werden. "Wir stehen erst am Anfang, und am Anfang stehen Fragen, keine Antworten."