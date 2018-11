Yilmaz Kilic (Archiv).

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Aus Protest gegen Einflussnahme aus der Türkei hat der langjährige Vorsitzende der niedersächsischen Ditib-Moscheegemeinden, Yilmaz Kilic, sein Amt niedergelegt. Das sagte Kilic der "HAZ". Der gesamte Vorstand trat zurück. Ein neuer wurde gewählt.



Ditib ist die größte Islam-Dachorganisation in Deutschland. Sie untersteht der Religionsbehörde in Ankara, die alle Imame in die etwa 900 Moscheegemeinden entsendet und bezahlt. Wegen seiner Nähe zu Präsident Erdogan steht Ditib in der Kritik.