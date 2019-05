Reaktion auf Kritik für Haft von Hongkong-Aktivisten. Archivbild

Quelle: Liau Chung-Ren/ZUMA Wire/dpa

China hat die jüngste US-Kritik an der Inhaftierung führender Vertreter der Demokratiebewegung in Hongkong scharf zurückgewiesen. Die Äußerungen des US-Außenministeriums seien eine "grobe Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas und der Sonderverwaltungszone Hongkong", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, in Peking.



Er rief Washington auf, "Chinas Souveränität, Hongkongs Rechtsgrundsätze sowie die Unabhängigkeit der Gerichte" zu respektieren.