Justizminister der USA William Barr. Archivbild

Quelle: John Bazemore/AP/dpa

Im Streit um Einmischung in Verfahren haben mehr als 1.100 ehemalige Staatsanwälte und Juristen des US-Justizministeriums den Rücktritt von Minister William Barr gefordert. Das Eingreifen von Barr und Donald Trump in den Fall des Trump-Vertrauten Stone widerspreche dem Prinzip einer unabhängigen Justiz, schreiben sie in einem offenen Brief.



"Regierungen, die die enorme Macht der Strafverfolgung nutzen, um ihre Feinde zu bestrafen und ihre Verbündeten zu belohnen sind keine rechtsstaatlichen Republiken sondern Autokratien."