US-Präsident Donald Trump. Quelle: Susan Walsh/ AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret unterschrieben, der die Schlagkraft seiner Regierung gegen die ausländische Einmischung in US-Wahlen erhöhen soll. Erkenntnisse der Geheimdienste könnten fortan innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens direkt in Sanktionen umgesetzt werden, sagte der Nationale Sicherheitsberater John Bolton.



Es gehe nicht alleine um die Einmischung Russlands, so Geheimdienstdirektor Dan Coats. Er nannte Länder wie China, Nordkorea und den Iran als Beispiele.