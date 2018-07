Auch am Brenner wird kontrolliert. Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Österreich hat mit befristeten Einreisekontrollen an wichtigen Grenzübergängen begonnen. Reisende werden unter anderem beim deutsch-österreichischen Autobahnübergang Kiefersfelden/Kufstein sowie bei der Einreise von Italien am Brenner kontrolliert.



Die Grenzkontrollen sollen bis Freitag dauern. Sie betreffen - neben dem Brenner - die Übergänge von Deutschland nach Tirol. Der Schritt wird mit Sicherheitsmaßnahmen rund um die zweitägige Konferenz der EU-Innenminister in Innsbruck begründet.