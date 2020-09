Horst Seehofer (CSU), Bundesminister des Innern.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will bis auf Weiteres an den im vergangenen November eingeführten Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland festhalten. Auf dem Europäischen Polizeikongress präsentierte er Ergebnisse der Grenzkontrollen.



"Einige hundert Personen, die mit einer Einreisesperre belegt waren, und das Doppelte an Menschen, die mit Haftbefehl gesucht werden", seien den Beamten an der Grenze ins Netz gegangen. Dies sei eine Größenordnung, "die glaubt man gar nicht", sagte Seehofer.