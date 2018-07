"Brenner"-Bahnhof an der Grenze zwischen Österreich und Italien. Quelle: Matthias Röder/dpa

Mitten in der Urlaubszeit müssen sich Reisende auf dem Weg nach Österreich auf erhebliche Behinderungen einstellen. Die Alpenrepublik hat für die Zeit vom 9. bis zum 13. Juli Grenzkontrollen bei der Einreise an einigen wichtigen Übergängen angekündigt.



Dazu zählen der Autobahnübergang bei Kiefersfelden/Kufstein und auch der Brenner an der Grenze zu Italien. Anlass des Schritts ist eine zweitägige Konferenz der EU-Innenminister in Innsbruck am 12. und 13. Juli.