Lufthansa-Maschinen in Frankfurt/Main.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Der Lufthansa-Konzern bietet trotz des überraschend verkündeten Einreisestopps für Europäer weiterhin Flüge aus Europa in die USA an - allerdings wird das Angebot ausgedünnt. Einige Verbindungen aus Frankfurt, Wien, Zürich und Brüssel in die USA würden beibehalten, so die Lufthansa. Erreichbar seien so die Ziele Chicago, New York und Washington.



Flüge mit anderen Zielen in den USA werden bis auf Weiteres gestrichen. Wie lange die Einschränkungen im Flugplan gelten, sei im Moment nicht absehbar, sagte ein Lufthansa-Sprecher.